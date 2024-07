Pai e filho com anotações

O vídeo mostra um homem usando colete verde e uma mulher, que também desce do carro, tentando apartar a briga, mas eles seguem com socos e chutes. A vítima aparece caída no chão e, quando consegue sentar na calçada, volta a ser atacada. A jovem que estava no automóvel segura Ruan e o leva para o veículo, mas ele retorna para mais agressões. Edmar ainda aparece discutindo outra vez antes deles irem embora.

O pai foi preso na terça-feira, no Centro do Rio, e já tinha anotações criminais por lesão corporal. Já o filho foi localizado em Irajá, na quarta-feira, e tinha passagens pelo crime de roubo na região. Contra eles, foram cumpridos mandados de prisão preventiva. Além deles, a filha de Edmar, que é menor de idade, vai ser autuada por receptação, por ter ficado com o celular da vítima, que ela confessou em depoimento que sabia ter sido roubado.