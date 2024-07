SANTO DO DIA

São João Gualberto: Foi um santo italiano do século XI, nascido na Itália. Ele é conhecido por ser o fundador da Ordem dos Vallombrosanos. Seu irmão foi assassinado. Cheio de raiva e desejo de vingança, João Gualberto partiu em busca do assassino. No entanto, quando encontrou o culpado em um caminho estreito, o homem caiu de joelhos, implorando por misericórdia e com os braços abertos em forma de cruz. Influenciado pelo gesto de humildade e recordando a imagem da Cruz de Cristo, João Gualberto decidiu perdoar.