Solicitamos urgentemente a poda de uma árvore alta localizada na Avenida dos Italianos, número 47, em Turiaçú, Zona Norte. A árvore está interferindo na rede de energia elétrica, o que representa um sério risco de acidentes e interrupções no fornecimento de energia. Pedimos que as autoridades competentes tomem as devidas providências para realizar a poda o mais rápido possível.