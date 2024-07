Gostaria de fazer uma denúncia sobre a Clínica da Família Luiz Célio Pereira, na Rua da Abolição. Fui tirar a minha pressão e a minha glicose. O atendente (com muito mau humor) disse que não posso medir a glicose, só se eu estiver fazendo uso de insulina, sendo que tenho pré-diabetes e pressão alta. Esse rapaz me comunicou que era ordem da prefeitura, e não fui atendido. Lá as pessoas são atendidas pelas enfermeiras.