Homem é preso em flagrante com carro roubado no Méier

Guardas municipais da 15ª Inspetoria (Méier) da Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) prenderam, na quinta-feira (11), um homem flagrado com veículo roubado, na Rua Arquias Cordeiro, altura do número 370, no Méier, na Zona Norte do Rio. De acordo com as equipes, o veículo estava estacionado irregularmente na via.



O condutor chegou a dizer que o carro era de um familiar, mas ao realizar os procedimentos para gerar a aplicação de multa pela infração cometida, a GM constatou que o veículo era furtado ou roubado. O motorista foi conduzido para 23ª DP (Méier), onde ficou preso com base no artigo 180 do Código Penal. O veículo também foi apreendido e levado para a delegacia.



De acordo com o registro na 23ª DP, o veículo foi furtado em março de 2023 e o registro do furto foi realizado na delegacia da Taquara, na Zona Oeste do Rio.