Criança é encontrada dentro da casinha do cachorro e viraliza na web

Em vídeo que viralizou nas redes sociais, a criadora de conteúdo Alexia Augusty compartilhou a história de um susto que levou com a filha. A criança desapareceu por alguns minutos e foi encontrada em um lugar inusitado: dentro da casinha do cachorro! A publicação já conta com mais de 3,5 milhões de visualizações no Tik Tok. O caso aconteceu no município de Castro, no Paraná.



“O cachorro está tipo: deixa ela aqui tia, a gente tá brincando!”, brincou uma internauta. “Quando criança minha mãe chamou até a polícia e só me encontrou porque apareceu uma mulher para adotar os filhotes e eu estava dormindo junto com a cachorra e os filhotes na casa”, contou outra. Veja o vídeo!