Caça ao rato! Família passa sufoco para capturar roedor

Visita surpresa! A mineira Nathalye Marques compartilhou nas redes sociais um registro cômico de sua família tentando capturar um rato que entrou na casa onde moram em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Nas imagens, é possível ver os parentes tentando pegar o roedor, mas sem sucesso. O animal estava no banheiro, foi para a cozinha e voltou para o corredor, momento em que Julie, a cachorrinha vira-lata, entra em ação e, com uma mordida certeira, domina o invasor. O vídeo acumula mais de sete milhões de visualizações em diferentes plataformas digitais. Assista!