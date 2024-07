Seguidos confrontos

Além da Vila Vintém e Fumacê, a Vila Aliança e Senador Camará também foram palco de confrontos violentos nesta semana. Nos dois locais, houve incêndio em barricadas afim de barrar o avanço da polícia nas comunidades.

As ações policiais se devem aos constantes confrontos territoriais envolvendo facções do tráfico de drogas. O Comando Vermelho vem tentando constantemente tomar o controle de regiões dominadas pelo Terceiro Comando Puro. Ainda há também remanescentes da facção Amigos dos Amigos, que já foi a segunda maior do Rio, mas encolheu e hoje se restringe a região da Vila vintém e Padre Miguel. Os criminosos desta quadrilha possuem aliança com o CV e costumam apoiar com homens e armamentos as ações contra o TCP.

As Polícias Militar e Civil tem ciência dos conflitos e realizam ações para impedir.