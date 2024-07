O governo do estado do Rio de Janeiro precisa tomar medidas urgentes em relação à empresa Águas do Rio. É inadmissível que o centro da cidade, uma área repleta de comércio, fique mais de três dias sem água. Esse tipo de situação é um absurdo e afeta não apenas os comerciantes, mas também os moradores e visitantes que dependem desse serviço essencial. Pedimos que as autoridades competentes intervenham.