É inaceitável a situação que enfrento com a falta de fornecimento de água há 15 dias na Rua Goiás, em Quintino Bocaiuva. Mesmo após diversos protocolos, ainda não houve solução por parte da Águas do Rio. Me preocupo com os gastos da água durante esse período. Vou ter abatimento na conta? O serviço está interrompido está causando transtornos.