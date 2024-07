A situação de assaltos no Centro, especialmente ao longo da Avenida Presidente Vargas, é alarmante. Mesmo com a presença visível dos carros da polícia nas calçadas, o problema está terrível, tornando difícil para caminharmos com segurança pela região. É crucial que a polícia intensifique suas operações de patrulhamento e adotem medidas mais eficazes.