Na Travessa do Triunfo, altura do número 375, em Sepetiba, o lixo está tomando conta da calçada. Já pedimos a remoção pela Comlurb, mas, até o momento, nada foi feito. Solicitamos urgentemente que a Comlurb envie uma equipe para realizar a limpeza e remoção do lixo acumulado. Essa situação está causando transtornos aos moradores e pedestres, além de representar um risco à saúde pública.