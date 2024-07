Um homem de 55 anos foi preso, na última sexta-feira, por incendiar a casa da ex-companheira, em Nova Friburgo, na Região Serrana. Ele não aceitava o fim do relacionamento e tinha um mandado de prisão preventiva em aberto. De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo, o homem usou o carro da vítima para atear fogo na residência da ex. O incêndio destruiu completamente o imóvel.