Base de dados do ano passado

O estudo 'Carnaval de dados', feito por Rafaela Bastos (presidente da Fundação João Goulart e diretora de marketing da Liesa), e Marcelo Balassiano (subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação do Rio), revela que o aumento para três dias de desfiles do Grupo Especial em 2025 trará um impacto adicional de R$ 17,4 milhões na economia carioca. Haverá também mais 16 mil trabalhadores ativos do setor privado trabalho em um dia a mais de desfiles no Sambódromo.

Gabriel David revelou também que um dos dados das vendas de 2024 explica que o percentual de compra dos ingressos para os dois dias dos desfiles na Sapucaí foi abaixo de 20%.

"É um dado muito significativo, oferecido diretamente pela Ticketmaster, que é uma plataforma global, que tem toda a sua credibilidade nos seus números. Temos mais de 50 páginas de relatório", disse.