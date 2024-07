Ingressos mais baratos para as arquibancadas

A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) vai anunciar ainda esse mês os valores dos ingressos e o início da venda dos bilhetes para os desfiles do Grupo Especial do Rio no Carnaval 2025. Em entrevista ao site Carnavalesco, o presidente Gabriel David garantiu que os valores vão ser menores do que os praticados até esse ano. Segundo ele, ao comprar para os três dias de desfiles (domingo, segunda e terça), o valor será menor do que quando comprado para domingo e segunda até 2024. Por decisão unânime de todos os 12 presidentes das agremiações, o Carnaval do ano que vem terá três dias de apresentações, com quatro escolas por dia.

"Vamos tornar os preços mais acessíveis para o povo nas arquibancadas. Também vamos proporcionar que mais pessoas estejam no Sambódromo em dias diferentes. Terão setores de arquibancada que, comprando os três dias do ano que vem, você vai estar gastando menos dinheiro do que comprando dois dias do ano passado", assegurou Gabriel David.

Desde os desfiles deste ano, a Liesa trabalha com a comercialização dos ingressos pela plataforma Ticketmaster. Para o presidente da Liga, agora é possível entender por meio de dados qual é o perfil do público presente na Marquês de Sapucaí, além de dar embasamento para as decisões tomadas

"A gente tem todos os dados de venda pela primeira vez do Carnaval. Com os três dias de desfiles, tenho certeza que a gente aumenta a repercussão, aumenta a entrega, não só para sambistas, mas para a cidade, para o estado como um todo, inclusive, para pessoas que criticam o Carnaval em vários momentos ou que não gostam de alguma forma. Essas pessoas também serão beneficiadas por esse impacto, esse aumento turístico e de movimentação financeira na cidade do Rio", afirmou.