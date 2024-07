Megaoperação ocupa 10 favelas na Zona Oeste do Rio

Uma megaoperação das forças de segurança do Estado do Rio foi deflagrada na manhã desta segunda-feira, 15, em dez favelas de seis bairros da zona oeste da capital fluminense. O objetivo, segundo o governo do Rio, é retomar o controle desses locais, que são dominados por traficantes e milicianos, e inibir as disputas pelos territórios.

Batizada de Operação Ordo - que significa "ordem" -, a ação conta com agentes das polícias Civil e Militar, do Segurança Presente e da divisão de Recaptura e de Inteligência da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap). Agentes da Guarda Municipal e de secretarias da Prefeitura do Rio, além de funcionários das concessionárias de luz, água, gás e telefonia também participam da operação.

"Não existe lugar onde o poder público não entre. As forças de segurança têm feito um excelente trabalho de enfraquecimento das milícias, mas existem nessas áreas um cenário de disputa, de guerra, que sabemos que prejudica moradores e empreendedores. Nossa gestão trabalha para a retomada da ordem", declarou o governador Cláudio Castro (PL), que acompanhou a saída das tropas.

Por volta das 8h da manhã, um homem já havia sido preso com uma pistola, cerca de 100 papelotes de maconha e uma quantia em dinheiro. Retroescavadeiras também demoliam barricadas em ruas da Cidade de Deus.