Influencer atropela e mata noivo que havia casado horas antes

O fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, de 42 anos, morreu atropelado na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na noite de sábado (13). O motorista, o influenciador Vitor Vieira Belarmino, fugiu sem prestar socorro e é considerado foragido da Justiça.



Kikuta havia acabado de se casar e o casal deixava as malas no hotel quando foi surpreendido pelo veículo. Câmeras de segurança flagraram o momento do atropelamento. Nas imagens, Kikuta aparece de mãos dadas com a mulher, quando é atingido.



Testemunhas relataram que a vítima caiu dentro do carro de luxo modelo conversível do influenciador. Em seguida, Vitor e outros quatro ocupantes do veículo retiraram o corpo e fugiram do local.



Kikuta trabalhava no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, e era muito querido pelos colegas de profissão. A unidade de saúde lamentou o caso em nota.



Vitor Vieira Belarmino, com mais de 280 mil seguidores no Instagram, teve sua conta desativada após o acidente. A reportagem não conseguiu contato com sua defesa.



A Polícia Civil representou pela prisão do influenciador, que foi decretada pela Justiça no domingo (14). Agentes realizam diligências para localizá-lo.



O sepultamento do fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta será realizado na segunda-feira (15), às 15h, no Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, na Zona Norte.