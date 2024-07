Com muito samba e festa, amigos e familiares se despedem de Sérgio Cabral pai

Familiares, amigos e personalidades se despediram nesta segunda-feira (15) do jornalista e escritor Sérgio Cabral, que faleceu aos 87 anos. O velório foi realizado na Sede Náutica do Vasco da Gama, na Lagoa.



Sérgio Cabral estava com a saúde fragilizada desde o início do ano e morreu após ficar três meses internado por complicações de um enfisema pulmonar. Ele sofria de mal de Alzheimer desde 2016.

O velório, que começou às 8h e terminou ao meio-dia, foi marcado por homenagens, músicas e orações. Familiares, como seu filho Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, e sua filha Cláudia Cabral, estavam presentes. Personalidades da política, como Paulo Mello, Paulo Ramos, Rodrigo Bacellar e Cláudio Castro, também se despediram do jornalista.O caixão com o corpo de Sérgio Cabral foi coberto com bandeiras do Vasco da Gama e das escolas de samba Portela, Mangueira e Em Cima da Hora. O velório foi encerrado com músicas do Vasco, marchinhas, orações e com membros da bateria da Mangueira entoando "Cidade Maravilhosa".O corpo seguiu para o Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, onde foi cremado em cerimônia restrita aos familiares.