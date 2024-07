Homem armado com facão ataca entregadores dentro de condomínio

Na noite de domingo (14), um homem armado com um facão foi flagrado ameaçando um grupo de motoboys em condomínio no bairro Flores, em Manaus (AM). De acordo com informações do Portal G1, um dos rapazes realizou uma entrega no local e, no momento em que estava saindo, teria ultrapassado o carro do condômino envolvido na confusão. Revoltado com a atitude, o homem resolveu agredir o entregador, que após o ocorrido reuniu amigos de profissão para retornar ao local e tirar satisfação. Houve então uma briga generalizada e de acordo com a defesa do motoboy, que registrou Boletim de Ocorrência por ameaça, danos materiais e danos morais, três motos foram avariadas pelos golpes de facão. O conflito foi filmado por outros moradores do local Assista!