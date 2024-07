Suspeito de atropelar homem que tinha acabado de se casar no Rio está foragido

A Justiça fluminense decretou a prisão temporária do influenciador digital Vitor Vieira Belarmino, de 30 anos, suspeito de atropelar e matar um homem em uma avenida do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. A vítima, o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, 41 anos, estava acompanhado da mulher, com quem se casara poucas horas antes do acidente no sábado, 13.

O casal atravessava a Avenida Lúcio Costa por volta das 23h30 quando a vítima foi atingida. O suspeito deixou o local e a Polícia Civil pediu sua prisão. Vitor está foragido.

O caso é investigado pelo 42.º Distrito Policial (Recreio dos Bandeirantes), que está ouvindo testemunhas e analisando imagens de câmeras de segurança que registraram o incidente e a fuga. Segundo a instituição, agentes realizam buscam para localizar e capturar o suspeito.

Vitor Vieira Belarmino tem cerca de 280 mil seguidores nas redes sociais, onde publica vídeos jogando futebol freestyle. Com a repercussão do caso, o perfil do influenciador foi excluído. O Estadão não localizou a defesa de Vitor.