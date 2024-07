Tirou corpo do carro e fugiu

Vitor Belarmino é considerado foragido da Justiça do Rio, que expediu um mandado de prisão temporária contra ele pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. A postura do influenciador deixou todos estarrecidos. Com o impacto do atropelamento, o corpo da vítima ficou dentro do veículo. Ele parou o carro, tirou o corpo e jogou no asfalto, fugindo em seguida.

O influenciador desativou as redes sociais após o crime. O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre seu paradeiro na central 2553-1177 ou 0300-253-1177.