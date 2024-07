Sem prazo para acabar

A megaoperação iniciada ontem não tem prazo para terminar, segundo o governo, e conta com um efetivo total de dois mil agentes, 300 viaturas, 37 motocicletas e dois helicópteros, apoiados por um grande aparato tecnológico, que inclui drones com câmera de reconhecimento facial e de leitura de placas. Além disso, o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel foi instalado ao lado da base do Barra Presente, na Avenida Ayrton Senna.

Com a chegada dos agentes de segurança pela Zona Oeste, um grupo de criminosos, que fugia da região, abandonou um carro na Linha Amarela na altura da saída para a Avenida Geremário Dantas, em Jacarepaguá. No veículo, agentes localizaram três granadas, que foram periciadas e desativadas pelo Esquadrão Antibombas da Polícia Civil. O automóvel e os artefatos foram levados para a 41ª (Tanque).