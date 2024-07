A Estação Ferroviária de Osvaldo Cruz necessita urgentemente de uma reforma geral e de adaptações para Pessoas com Deficiência (PcD) e idosos. É imprescindível que a Supervia tomem as devidas providências para garantir acessibilidade e segurança para todos os usuários nessa e em outras estações de trem. Pedimos que essa situação seja resolvida com urgência.