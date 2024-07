Adele, Justin Bieber e mais: como foi o casamento luxuoso do filho do homem mais rico da Ásia

Depois de meses de vários eventos de celebração, Anant Ambani, filho do homem mais rico da Ásia, sacramentou no último fim de semana seu casamento com Radhika Merchan. A cerimônia principal durou três dias e contou com a presença de estrelas como as irmãs Kardashian, Nick Jonas, atores de Bollywood, políticos e bilionários.

Nas festas anteriores, os noivos foram agraciados com shows particulares de astros como Rihanna, Adele, Katy Perry, Justin Bieber, Andrea Bocelli e Backstreet Boys.

Anant Mukesh Ambani, nascido em Mumbai, é o filho mais novo de Mukesh Ambani, magnata farmacêutico. Aos 29 anos, Anant é um dos herdeiros do império da Reliance Industries, empresa da família. O custo exato do casamento não foi revelado pelas famílias envolvidas, mas estima-se que foram gastos US$ 156 milhões (cerca de R$ 849 milhões).