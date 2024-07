Influencer que atropelou e matou fisioterapeuta exibia vida de luxo

O influenciador Vitor Vieira Belarmino, de 30 anos, considerado foragido pela Justiça após atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, de 42, na Barra da Tijuca, na noite de sábado (13), esbanjava uma vida de luxo nas redes sociais. Antes de desativar a conta no Instagram após a repercussão do caso, Vitor tinha cerca de 280 mil seguidores e compartilhava fotos de carros de luxo, viagens e rotina de treinos.



No dia do atropelamento, Vitor estava com cinco mulheres no carro, que foi apreendido pela polícia. Testemunhas afirmam que a vítima foi removida do automóvel com ajuda dos ocupantes. O veículo apresentava para-brisa quebrado, farol avariado e uma mancha de sangue.



A perícia encontrou vestígios de uma taça quebrada e vinho derramado no interior do carro. Três testemunhas disseram que Vitor dirigia em velocidade permitida, enquanto outras duas não souberam precisar a velocidade do veículo.



Imagens de câmeras de segurança mostram o atropelamento, que ocorreu quando as vítimas atravessavam a via a poucos metros da faixa de pedestres. O sinal piscava no amarelo no momento do acidente.



O Disque Denúncia divulgou um cartaz de procurados para tentar capturar Vitor, que tem um mandado de prisão em aberto por homicídio culposo na direção de veículo automotor.



Informações sobre o paradeiro de Vitor podem ser encaminhadas anonimamente pelo Disque Denúncia:



- (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp (021) - 2253-1177

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ