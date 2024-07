PMs e bandidos trocam tiros durante operação na Penha

Policiais da UPP Parque Proletário foram atacados a tiros, na manhã desta terça-feira (16), durante uma abordagem na Rua Cajá. Na ação, um veículo roubado foi recuperado, drogas foram apreendidas, mas ninguém ficou ferido.



Em Nova Iguaçu, a Polícia Militar realizou uma operação no Conjunto Grão Pará para desarticular uma organização criminosa monitorada pela inteligência. O objetivo é coibir expansões territoriais nas comunidades.





Operação na Zona Oeste do Rio



As forças de segurança iniciaram uma megaoperação em 10 comunidades de seis bairros da Zona Oeste para combater o crime organizado. A ação inclui a Cidade de Deus, Gardênia Azul, Rio das Pedras, Morro do Banco, Fontela, Muzema, Tijuquinha, Sítio do Pai João, Terreirão e Cesar Maia. A operação teve início na segunda-feira (15) e não tem data para encerrar.