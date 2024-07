Polícia acha corpo de jovem sumida após sair para entrevista de emprego

A Polícia Civil localizou nesta terça-feira (16) o corpo de Camille Vitória Monteiro, de 21 anos, em uma região de mata na Rodovia Rio-Magé, BR-116, na Baixada Fluminense. Desaparecida desde o dia 5 de julho, quando saiu de casa em Anchieta, Zona Norte do Rio, para uma suposta entrevista de emprego no Centro da cidade, Camille foi encontrada em avançado estado de decomposição, vestindo as mesmas roupas do dia do desaparecimento.



De acordo com a delegada Ellen Souto, responsável pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), Camille recebeu uma proposta de trabalho para produzir fotos e vídeos que comprovariam a traição de uma mulher casada. João Domingos Valente, zelador do Sport Clube Anchieta, local frequentado pela vítima, foi identificado como a pessoa que ofereceu o serviço.



Na delegacia, João revelou ter oferecido o serviço a Camille após um antigo amigo, Ednalvaro Maia Rocha, oferecer dinheiro pela indicação de uma mulher para o trabalho. Ele afirmou que o contratante seria uma terceira pessoa, ainda não identificada. João intermediou o encontro entre Camille e Ednalvaro, conhecido como 'Nito' e ex-PM.



Nito teria levado Camille, acompanhada de outros dois homens não identificados, para ser morta. Após horas de depoimento, Ednalvaro levou os policiais da DDPA ao local onde o corpo estava oculto. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para realizar a perícia, e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Teresópolis. O laudo de necropsia ainda não foi divulgado.



Na madrugada desta terça-feira (16), a Polícia Civil solicitou a prisão cautelar de João e Ednalvaro ao Plantão Judicial da Capital, mas a Justiça negou o pedido.



A família de Camille iniciou as buscas um dia após seu desaparecimento. Buscando respostas, realizaram uma manifestação em Anchieta na sexta-feira (12). A suspeita de emboscada aumentou quando a família acessou as últimas mensagens enviadas por Camille a uma tia. "Vou te mandar um áudio aí, mas não precisa falar nada para ninguém. É só para disfarçar um negócio aqui", escreveu Camille, seguida de um áudio: "Oi. Eu encontrei com uma amiga aqui no Centro, com a Nina. Aí eu vou ter que fazer um favor para ela em Campo Grande. Eu vou chegar um pouquinho tarde, tá?".



Camille deixa três filhos menores de idade, sendo o mais novo com apenas oito meses. Não há informações sobre o sepultamento da jovem.