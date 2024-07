Vídeo: Motoboy resolve impasse com clientes e viraliza na web

Um motoboy viralizou na web após conseguir resolver um complicado impasse com clientes. Fernando Pache, que trabalha como entregador do iFood, em Campo Grande (MS), precisou esperar 8 minutos até ser atendido por um casal que, para complicar, queria pagar metade da encomenda via Pix e a outra metade em dinheiro. O cliente havia informado no aplicativo que usaria cartão de crédito e a mudança não é permitida. Apesar dos contratempos e depois de muita negociação, foi combinada uma forma alternativa de pagamento e Fernando conseguiu resolver o problema. Assista!