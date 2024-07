Taxa Humana! Meme de Haddad chega à Times Square

Nesta terça-feira (16), um meme relacionado ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ganhou destaque na Times Square, em Nova Iorque (EUA). Uma montagem que apresenta o petista como implacável cobrador de impostos foi exposta em outdoor no local conhecido por ser um dos espaços publicitários mais concorridos do mundo. Na imagem, Haddad é retratado como o super-herói ‘Tocha-Humana’, mas com o nome modificado para "Taxa Humana". Nos últimos dias, o político se tornou alvo de uma onda de memes que criticam a taxação de serviços e produtos. A brincadeira alimentou a criatividade dos brasileiros e a todo momento surgem novas sátiras ao ministro na web. ‘Taxad’, ‘Taxa Pesada’, O taxador aloprado’, ‘Bicho taxão’ são apenas alguns apelidos que o petista recebeu. Confira!

O MEME DO HADDAD FOI PARAR NA TIMES SQUARE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/xEAkXu7iBg — Ana (@anarcovegana) July 16, 2024