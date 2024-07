Já são 36 presos na operação

Segundo o Governo do Estado, em dois dias da megaoperação, 36 pessoas foram presas pelas Forças de Segurança, das quais 29 em flagrante e sete em cumprimento de mandados de prisão. Um terço das prisões foi realizada por crimes contra o patrimônio, como furtos de energia e água. Além disso, quatro adolescentes infratores foram apreendidos.

Também ontem, o Detran apreendeu uma motocicleta que utilizava placa de outro veículo, na Estrada do Itanhangá, e o motorista foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca). Os agentes realizaram 121 abordagens na Avenida das Américas, no Recreio, e na Estrada da Barra, no Itanhangá. Até o fim da manhã, 25 veículos foram autuados e dois carros encaminhados para a delegacia. Também foram feitas fiscalizações em ferros-velhos na Gardênia Azul, com apoio da Guarda Municipal.