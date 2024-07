Helicóptero usa sensor de calor

Desde a noite da última segunda-feira, dois helicópteros equipados com faróis de busca e imageador térmico já haviam sobrevoado as comunidades. O equipamento, que possui sensor de calor, captura imagens em alta resolução e é capaz de localizar pessoas armadas a quatro quilômetros de distância. A ferramenta colabora para encontrar suspeitos escondidos ou em fuga, que seriam difíceis de detectar com câmeras tradicionais ou a olho nu, especialmente em ambientes urbanos complexos.

Drones com câmeras de longo alcance também auxiliam à ação, por meio da leitura de placas e identificação por reconhecimento facial. As imagens da operação são geradas em tempo real para o Centro de Comando e Controle (CICC) Móvel, instalado ao lado da base do Barra Presente. Além disso, também no início da manhã desta terça-feira, viaturas da Polícia Civil já foram vistas circulando pelas ruas.