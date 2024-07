A clínica da Família Bruno Schmidt, em Campo Grande, está causando grandes transtornos. Toda vez que marcam uma consulta, o horário informado aos pacientes é diferente do que está registrado no sistema. Minha consulta estava agendada para as 11h, mas ao chegar lá, fui informada que era às 14h. As consultas são marcadas com quatro meses de antecedência. Para piorar, os funcionários são super mal-educados.