Jogar no pinto é soda

Uma mulher de 56 anos foi presa na última segunda-feira após ter jogado soda cáustica no órgão genital de seu companheiro. O caso aconteceu em Uruaçu, no interior de Goiás.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher cometeu o crime por ciúmes do homem, de 43 anos, com quem convivia há uma década. A suspeita teria sedado a vítima com um medicamento ansiolítico, que o fez perder a consciência.

O intuito da agressora era impedir que o homem pudesse ter relações sexuais com qualquer outra pessoa. O fato ocorreu no dia 25 de abril deste ano, mas ela manipulou o homem a não fazer a denúncia. Ele mudou de ideia, procurou a polícia e ela foi presa nesta semana.