Fofão barrado na Carreta

A Carreta Furacão perdeu o seu principal personagem. O famoso grupo - ou Trenzinho - do interior de São Paulo perdeu o direito de usar o personagem Fofão em suas apresentações. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, na última segunda-feira.

A decisão atende uma demanda dos herdeiros de Orival Pessini, criador do personagem Fofão, que morreu em outubro de 2016. Nos últimos anos, a Carreta Furação tentou driblar a disputa, batizando seu personagem como 'Fonfon', mas a Justiça entendeu que se trata do mesmo personagem.

"O criador do personagem Fofão já tinha declarado não desejar que seu personagem fosse utilizado para outra finalidade que não fosse o entretenimento do público juvenil, [...] por desejo seu, as máscaras e trajes do personagem foram destruídos após o óbito de seu criador", escreveu o desembargador José Carlos Ferreira Alves, em seu despacho.

O grupo também terá de indenizar a família em R$ 70 mil por danos morais.