Macaé recebe o Trem do samba com show gratuito na Imbetiba, neste domingo

No próximo domingo (21), a partir das 15h, Imbetiba será palco de um evento imperdível com o projeto Trem do Samba pelas Estradas. Marquinhos de Oswaldo Cruz e sua banda estarão acompanhados pelos talentosos Alex Ribeiro, Aloízio Machado e pela Velha Guarda do Império Serrano, com participação especial da artista local Jô Wilme.



Há 30 anos, todo 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba, o Trem do Samba sai da Central do Brasil até Oswaldo Cruz, reunindo mais de 200 mil pessoas nos subúrbios cariocas. Agora, o projeto se tornou itinerante, percorrendo diversos bairros e cidades do Rio de Janeiro, registrando e celebrando a história de cada comunidade.



Alex Ribeiro interpretará os sucessos que tornaram seu pai, Roberto Ribeiro, um ícone do samba. Aloízio Machado e Marquinhos de Oswaldo Cruz prestarão uma emocionante homenagem a Benedito Lacerda, compositor de Macaé e parceiro de Pixinguinha. A Velha Guarda do Império Serrano encantará o público com seus clássicos.



O Trem do Samba é uma iniciativa que preserva o samba como patrimônio cultural através do Dossiê Matrizes do Samba, apoiado pela Petrobrás. A produção é da Gaia Arte e Entretenimento, com o apoio do SINDIPETRONF. Saiba mais em @tremdosamba.oficial.







Vem aí o Trem do Samba! Um domingo de música e tradição para celebrar o samba nos bairros do Rio