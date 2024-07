Receita Federal apreende R$ 90 milhões em cocaína no Porto do Rio

Agentes da Receita Federal apreenderam, nesta quarta-feira (17), uma carga de 330 kg de cocaína escondida em um carregamento de sal marinho no Porto do Rio. A droga, avaliada em R$ 90 milhões, tinha como destino a Bélgica.



A apreensão ocorreu durante uma fiscalização no contêiner, que já era monitorado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal.



A ação contou com o apoio de cães farejadores, que localizaram o carregamento de cocaína dentro de bolsas misturadas ao sal.



A Receita Federal ressalta a importância do combate ao tráfico de drogas e reforça a atuação dos agentes na fiscalização de cargas no Porto do Rio.

