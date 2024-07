Vídeo: Médico impressiona paciente ao recolocar ombro no lugar em segundos

Nesta quarta-feira (17), viralizou nas redes sociais vídeo que mostra o médico ortopedista Denis Borba recolocando em segundos o ombro de um paciente no lugar. O rapaz chamado Éder, que havia deslocado a articulação da região escapular em um acidente de moto, vibrou com o sucesso imediato do atendimento. O caso aconteceu em Goiânia.



No vídeo, é possivel ver o médico conversando com o paciente, que sentia dores e estava apreensivo com a situação. O ortopedista então rapidamente recoloca o ombro no lugar e Éder, surpreso, comemora de forma cômica. "Só quem desloca o ombro sabe o alívio quando volta", comentou um internauta. "O médico com todo o carinho e paciência. Parabéns pelo trabalho’, elogiou outro. Assista!