Mulher viraliza após comprar mesa gigante pela internet

Uma mulher identificada como Bruna Fernanda viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (16), após compartilhar vídeo da montagem de uma mesa comprada online. O que causou estranheza foi o enorme tamanho do móvel, que chegava quase à altura do pescoço de Bruna. A jovem admitiu não ter conferido as dimensões do produto. Nos comentários, internautas sugeriram que a instalação teria sido feita de maneira incorreta e que a mesa poderia ser do tipo suspensa, ou seja, presa ao teto ou à parede, o que explicaria a altura inusitada. ’Moça, tem que colocar no teto’, orientou um seguidor. ‘Gente, é porque essa mesa foi feita pra você jantar nas alturas’, brincou outro. Assista!