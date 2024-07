Aqui na Rua Ceilão, entre os números 260 e 266, em Bangu, há um poste que já pegou fogo. Os funcionários vieram, fizeram uma gambiarra e quase todos os dias ficamos sem luz. Já vieram vários funcionários, mas nada foi resolvido. Eles alegam que só com o caminhão o problema pode ser consertado. Pedimos ajuda, porque as contas não faltam, mas a luz, sim! Essa situação está insustentável e precisamos de uma solução definitiva para que possamos viver com segurança.