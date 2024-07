A água acumulada no cruzamento das ruas Benjamin Chambarelli com a Comendador Francisco Baroni, na descida do viaduto do bairro Caonze, em Nova Iguaçu, está trazendo transtorno para os moradores do entorno e para os pedestres que passam pelo local. Para fugirem da água suja, que também pode ser esgoto, estão andando no meio da pista, correndo o risco de serem atropelados, pois, no local, o trânsito é intenso.