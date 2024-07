Roubo de carga na Ilha termina com vigilante baleado na cabeça

Um vigilante foi baleado na cabeça durante uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos de roubarem um caminhão, na tarde desta quarta-feira (17), na Ilha do Governador, Zona Norte. A carga roubada pelos criminosos é avaliada em R$ 750 mil.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) foram acionados para uma ocorrência na Avenida Brigadeiro Trompowsky. Chegando ao local, a equipe identificou um roubo de carga na Ponte Velha, na entrada da Ilha. Houve um confronto entre os PMs e os suspeitos.



Na troca de tiros, um homem, que não teve a identidade revelada, foi atingido na cabeça por um dos disparos. A vítima trabalhava como vigilante de escola armada da carga transportada pelo caminhão.



Os agentes socorreram o homem e o levaram até o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador. Não há informações sobre seu estado de saúde.



O caso é investigado pela 37ª DP (Ilha do Governador).