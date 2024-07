São Símaco: Nasceu na Ilha da Sardenha no século V e foi o sucessor de Pedro como líder da Igreja. Teve que enfrentar os desafios da oposição antipapa de Lourenço, que havia reivindicado a autoridade de Papa. Foi eleito Papa em 498. Teve um papel importante como conciliador durante a queda do império romano. Já próximo ao fim da vida, ele ainda encontrou tempo para resgatar e libertar os escravos. Enquanto foi Papa, ele construiu o primeiro núcleo do palácio do Vaticano.