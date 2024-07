Família destruída em assalto na Baixada

Pai e filho foram mortos a tiros, na noite de ontem durante uma tentativa de assalto a uma marcenaria em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu na Rua Fernando Borges, no bairro da Palhada. Após serem atingidos, José Severino de Santos Feitosa, de 68 anos, e Décio Souza Feitosa, 43, chegaram a ser socorridos por populares e levados à UPA de Comendador Soares, mas não resistiram aos ferimentos.

Segundo familiares das vítimas, os criminosos chegaram em um carro e anunciaram o assalto. Foi quando José Severino pegou um pedaço de madeira e atingiu um dos criminosos. Os bandidos, então, atiraram contra os dois e fugiram em um outro veículo.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram até a UPA, onde duas pessoas foram socorridas. Segundo informações da Prefeitura de Nova Iguaçu, José chegou sem vida à UPA. Décio foi transferido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu em estado gravíssimo, com um ferimento no tórax, e chegou a ser levado para o centro cirúrgico, mas não resistiu.