Polícia investiga morte de menino

A Polícia Civil investiga a morte de um menino, de 2 anos, que deu entrada sem vida na emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ricardo de Albuquerque, Zona Norte do Rio, na quarta-feira. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a mãe e o padrasto de K. G. da C. L. teriam dito que ele caiu da cama, mas familiares desconfiam da versão apresentada.

De acordo com a mãe, o menino brincava com os irmãos, sob a supervisão do padrasto, quando caiu da cama e bateu a cabeça no chão. Os responsáveis levaram a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ricardo de Albuquerque, Zona Norte. Na unidade, os pais foram orientados a procurar o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. O menino foi levado para a unidade de saúde ainda na terça-feira.

No hospital, K. passou por atendimento, realizou tomografia, ficou em observação por 4h e recebeu alta. Na quarta, no entanto, a mãe conta que a criança amanheceu gelada. Ela e o padrasto chegaram a levá-lo à UPA, mas o menino já chegou sem vida.