A junção das linhas 103i (Nilópolis-São João via Portugal Pequeno) com a linha 141i (São João-Caxias via Copacabana), transformando-as em uma só linha 141i (Nilópolis-Caxias via Portugal Pequeno e Copacabana), trará grandes benefícios para os moradores dos bairros Olinda, Joaquim de Almeida, Flores e Parque São Nicolau. Os residentes dessas áreas não precisarão mais pagar duas tarifas para chegar ao centro de Caxias.