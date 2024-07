Aline Wirley desabafa sobre mudanças após adoção de filhos: 'É claro que desafios existem'

A cantora Aline Wirley fez um desabafo nos stories do Instagram sobre as mudanças de rotina que enfrenta com a adoção de Fátima, de 10 anos, e Will, de 7. Ela e o ator Igor Rickli finalizaram o processo de adoção em junho. Eles já eram mais de Antônio, de 10 anos.

"Hoje, em especial, é um dia que estou me sentindo cansada", escreveu Aline na publicação. Ela falou sobre o impacto de ter que criar mais dois filhos: "De 1 para 3 foi um salto muito grande e os desafios existem, é claro". Na sequência, a artista mostrou um registro dos três filhos brincando juntos. "Mas momentos como esse preenchem o coração e fazem tudo valer a pena", disse.

O processo de adoção

O processo foi uma surpresa para Aline e Igor. Inicialmente, eles esperavam encontrar um irmão de sete anos para Antônio, mas descobriram que o menino tinha uma irmã. "Nós conhecemos a irmã e ficamos completamente apaixonados e não existia a possibilidade de ela não vir com a gente", conta Igor em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, em maio, no mês da adoção.

O casal, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), compartilhou como foi a experiência de adoção, que ocorreu por meio do aplicativo Busca Ativa, desenvolvido pelo CNJ, que facilita a adoção de crianças com perfis especiais, como irmãos, crianças mais velhas e fora do perfil mais buscado.

Antes disso, no dia 26 de novembro, Aline e Igor anunciaram que passariam cerca de duas semanas em Manaus para um período de convivência física, após um mês de encontros online. "Se tudo der certo depois destes 16 dias, eles vão para casa com a gente. Eles são demais, já estávamos apaixonados via vídeo", contou Aline em um vídeo publicado na época. Antônio também apareceu no vídeo, visivelmente empolgado com a novidade. Eles conquistaram a guarda provisória das crianças em meados de dezembro.