Polícia prende homem que encomendou brinquedo com peças de fuzil

Agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico De Armas (Delepat) prenderam em flagrante um homem na quinta-feira (18) ao retirar uma encomenda de um brinquedo infantil que escondia peças de fuzil, em uma unidade dos Correios no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro.



A Receita Federal informou aos agentes sobre a chegada de uma remessa internacional, vinda da América do Norte, com componentes de arma de fogo. As peças estavam escondidas dentro do brinquedo para escapar da fiscalização.



O suspeito vai responder por importação ilegal de peças de fuzil. O material seria entregue a traficantes da Rocinha, em São Conrado.