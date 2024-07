Procon multa Light em mais de R$ 13 milhões por apagão na Ilha do Governador

O prefeito Eduardo Paes anunciou uma nova multa de R$ 13,6 milhões contra a Light após uma interrupção de energia de quase 24 horas na Ilha do Governador, que afeta os moradores desde domingo (14).



A punição, aplicada pelo Procon Carioca, é pela falha na prestação do serviço. De acordo com Paes, essa é uma das ações tomadas pela prefeitura contra a concessionária, que também enfrenta uma ação civil pública e busca ajuda do Governo Federal para solucionar o problema.



O prefeito afirmou ainda que existe a possibilidade de não renovação da concessão da Light, diante das recorrentes falhas no fornecimento.



O governador Cláudio Castro também se manifestou sobre o problema e disse ter buscado respostas com o CEO da concessionária. Segundo ele, o responsável pela empresa explicou que a falha vem sendo causada por uma falha nas linhas de alta tensão do bairro, que deveriam ter recebido investimentos no passado.



Castro disse que geradores estão sendo levados à Ilha do Governador e que a empresa se comprometeu a reestabelecer todo o fornecimento até o fim da tarde desta sexta-feira (19).



Histórico de multas

O Procon Carioca já havia instaurado duas averiguações preliminares contra a Light devido a falhas no fornecimento de energia ocorridas desde novembro de 2023. A concessionária também foi multada em abril deste ano, no valor de R$ 2 milhões, por constantes interrupções.