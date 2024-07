Homem é preso por agredir e atear fogo na casa da sua ex-companheira

Policiais do Segurança Presente prenderam, na manhã desta sexta-feira (19), um homem de 25 anos com mandado de prisão preventiva em aberto por descumprimento de medida protetiva, contra a ex-companheira. A prisão ocorreu na Rua Carmélia Dutra, em Engenheiro Pedreira, Japeri. Ele é acusado de agredir com um martelo e atear fogo na residência da ex-mulher. Além disso, ele possui registros criminais por ameaça, perseguição e violação de domicílio.



A equipe do Japeri Presente chegou até o acusado, após analisar o sistema de procurados pela Justiça e localizar a residência em Japeri. Fizeram uma análise no local e conseguiram prender o agressor.



O crime contra a ex-companheira ocorreu no último dia 11 de junho. Além de agredir a mulher com golpes de martelo, ele jogou uma bomba na casa, que pegou fogo. A prisão foi decretada pelo juízo da Vara Especial Criminal, sete dias após o registro da ocorrência.



No inquérito policial, a vítima disse que o ex-marido costumava agredi-la e avisava: "É melhor você se entregar para mim, pois eu não vou me entregar para a polícia e, antes de morrer, eu vou te matar". Além disso, a vítima já havia feito outros registros contra o acusado por ameaça e lesão corporal.



O homem foi encaminhado para a 63ª DP, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.