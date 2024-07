Viralizou! Cachorra rouba cena em primeira viagem de namorados

Uma cachorra chamada Ana Maria roubou a cena durante a primeira viagem de um casal de namorados. Aparentado estar enciumada na presença da companheira do dono, o animal divertiu internautas com expressões hilárias. O vídeo viralizou na web é já ultrapassou a marca de 286 mil visualizações e 40 mil curtidas no Tiktok.



Viajar de carro com o amigo de quatro patas pode ser uma experiência incrível para criar memórias e fortalecer laços. Mas para garantir o bem-estar do seu pet, é fundamental seguir algumas orientações. Conforme artigo 252, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não é permitido dirigir com o animal de estimação entre braços e pernas. Para evitar multas e perda de pontos na carteira de habilitação, considere utilizar uma caixa de transporte para proteger o cão em caso de frenagens bruscas ou acidentes. Outras opções são a cadeirinha e o cinto de segurança caninos, ambos de fácil instalação no carro. Manter a temperatura adequada também é essencial para que o animal não sinta calor ou frio excessivo. Por último, uma dica para evitar que o cão tenha picos de energia dentro do carro. Faça atividades a fim de deixá-lo cansado, assim a viagem pode se tornar o momento da soneca.